Moldova moare, dar iată ce preocupări au deputații Sa nu-mi spuneți ca exagerez, ca dramatizez nejustificat situația, ca vreau sa bag in sperieți cititorul atunci cand afirm ca Republica Moldova moare. Citiți și Dvs. raportul Biroului Național de Statistica "Situația demografica in anul 20191" ca sa vedeți ca am dreptul la aceasta constatare. Iar daca totuși credeți ca am supradimensionat proporțiile acestui dezastru - procesul de depopulare pe care il parcurge astazi Republica Moldova - și nu am alta preocupare decat sa fac panica in coteț, atunci va propun sa parcurgem impreuna cateva teze formulate la subiect de economistul Veaceslav Ionița,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul provizoriu al populației cu resedinta obisnuita in Republica Moldova la 1 ianuarie 2020 a constituit 2,64 milioane persoane, fiind in scadere cu 1,7% (45,7 mii persoane) fața de aceeași perioada a anului 2019 si cu 8,0% (228,7 mii persoane) in ultimii 7 ani, potrivit celor mai recente date ale…

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. O sa va intrebați ce legatura are Dorina Onici cu inundațiile, piersicii, dar și cu tururile de presa. S-o luam pe rand. Nu este baștinașa din localitatea Tudora, Ștefan Voda, acolo unde am cunoscut-o, dar a indragit-o atat de mult, incat acum nu exista om in sat care…

- Situația in Republica Moldova privind cazurile active de COVID-19 s-a agravat in ultima saptamina, țara noastra fiind pe locul 7 in lume și pe 2 in Europa, raportat la populație. Potrivit unei analize realizate de expertul economic Veaceslav Ionița, in saptamina 22-28 iunie situația in Moldova s-a inrautațit…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 5 617 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 676 traversari persoane, dintre care 1 527 treceri la frontiera moldo-romana, 955 treceri la frontiera cu Ucraina și 194 treceri aeriene.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 5.004 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2.845 traversari persoane, dintre care 1.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 380 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 403 traversari persoane, dintre care 993 treceri la frontiera moldo-romana, 399 treceri la

- Peste 6.000 de persoane au murit de covid-19, boala provocata de noul coronavirus, in ultimele trei saptamani in caminele de batrani din Anglia, unde situatia, apreciata drept „dramatica”, continua sa se degradeze in pofida diminuarii raspandirii epidemiei in Marea Britanie, relateaza AFP, citand Biroul…

- CHIȘINAU, 9 apr - Sputnik. Potrivit datelor Biroului Național de Statistica, munca nedeclarata in randul salariaților a constituit 7,2% in anul 2019. Practica de angajare fara perfectarea contractelor individuale de munca, doar in baza unor intelegeri verbale, este mai frecventa printre barbați (9,1%),…