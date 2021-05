Stiri pe aceeasi tema

- Astazi va avea loc cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision, iar pe scena de la Rotterdam va urca si reprezentanta tarii noastre, Natalia Gordienko cu piesa "Sugar". Casele de pariuri ii prezic locul 25. Alaturi de Moldova, vor concura alte 16 tari. Doar zece vor ajunge in marea finala de simbata.…

- O veste trista a venit aseara pentru romani chiar de pe scena de la Rotterdam. Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, nu s-a calificat in marea finala de sambata, 22 mai. Așa cum probabil va așteptați, Mihai Traistariu a reacționat imediat dupa prestația artistei și a adus cuvinte dure la…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat fara prea mari eforturi in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-2, 6-1, pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, intr-o partida disputata…

- Cinci echipaje romanesti s-au calificat direct in finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese (Italia), ieri, in urma seriilor. La dublu rame feminin, Adriana Ailincai si Iuliana Buhus au ocupat primul loc in seria a doua si s-au calificat in finala A.Nicoleta Bodnar si Simona Radis au ocupat…

- Manchester City a reusit o calificare fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus cu 2-0 de Borussia Moenchengladbach, marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in mansa secunda a optimilor de finala ale competitiei. City se impusese cu acelasi scor si in…

- ​​Roberto Bautista Agut are parte de o saptamâna excelenta la turneul de la Doha. Ibericul (13 ATP și cap de serie nr. 5) s-a calificat în finala, dupa ce l-a învins pe Andrey Rublev (8 ATP, al cincilea favorit).Bautista Agut a avut nevoie de o ora și 13 minute pentru a-l învinge…

- Echipa feminina de volei CSM Volei Alba Blaj s-a calificat in a treia finala de cupa europeana din ultimii patru ani, dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 3-1 (23-25, 25-18, 27-25, 25-21), formația maghiara MCM-Diamant Kaposvar, in returul semifinalei Cupei Challenge. In tur, echipa din Blaj…

- Șase romani au ajuns in optimile de finala ale Europa League. Echipa antrenata de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, a dat lovitura in Belgia, a invins-o cu 1-0 pe FC Brugges dupa ce in tur a fost 1-1. Accidentat, Tudor Baluța nu a fost in lotul ucrainenilor. Nicușor Stanciu a pasat decisiv la primul gol…