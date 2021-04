Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, ii sugereaza șefei statului sa „lase Constituția și limba moldoveneasca in pace, mai ales ca majoritatea absoluta a cetațenilor noștri considera ca vorbesc moldovenește, de veacuri”. Comentariul vine dupa ce ieri, la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei,…

- CHIȘINAU, 2 apr - Sputnik. Cele 180 de mii de doze de vaccin impotriva COVID-19 promise de Federația Rusa vor ajunge in Republica Moldova cel mai probabil saptamana viitoare. © Sputnik / Магда ГибеллиRusia va oferi Moldovei 180 de mii de doze de vaccin ”Sputnik-V” Discuții in acest sens a…

- Raspunderea pentru criza politica creata in R. Moldova o poarta șefa statului, Maia Sandu. Despre aceasta a scris Igor Dodon pe o rețea de socializare, in contextul deciziei Curții Constituționale. De asemenea, Dodon a anunțat ca in urmatoarele zile, ”PSRM va convoca ședința Consiliului Republican…

- Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat vineri, la Chisinau,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a indemnat-o joi pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, sa faca "reforme curajoase" pentru a intari statul de drept in fosta republica sovietica, relateaza AFP, citata de Agerpres. Declarația a fost facuta in cadrul vizitei oficiale pe care Maia Sandu a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat joi sprijinul pentru noua presedinta pro-europeana a Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in noiembrie in fata fostului sef pro-rus al statului, Igor Dodon, indemnand-o sa faca „reforme curajoase” pentru a intari statul de drept in fosta republica…

- Premierul Florin Citu s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pe agenda discutiilor fiind, printre altele, modul cum Romania poate ajuta Moldova sa aiba acces mai rapid la vaccinul anti-COVID. Florin Cițu a scris intr-o postare pe Facebook ca intalnirea a fost “excelenta”,…

- CHIȘINAU, 3 feb – Sputnik. Deputații socialiști (PSRM) Bogdan Țirdea și Nichita Țurcan au susținut miercuri, 3 februarie, un briefing in care au criticat felul in care președintele Maia Sandu ar favoriza angajarea la munca a unor persoane in funcții din anturajul șefului statului. Deputații…