Banca centrala a Moldovei si-a revizuit proiectia privind inflatia, anticipand ca preturile de consum vor creste cu 4,5% in medie in acest an si cu 14% in 2022, scrie Intellinews.

Banca si-a majorat estimarea de inflatie pe acest an cu 1,4% si si-a dublat estimarea pentru anul viitor.