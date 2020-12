Stiri pe aceeasi tema

- Optzeci la suta dintre asezarile din Ungaria sunt afectate de infectarile cu noul coronavirus, a declarat marti o sefa de departament din cadrul Centrului National de Sanatate Publica (NNK) in cadrul unui briefing de presa al comisiei operative responsabile cu gestionarea pandemiei de COVID-19, informeaza…

- Singapore are in vedere redeschiderea in continuare a economiei. Astfel, orasul-stat intentioneaza sa foloseasca teste rapide COVID-19 pentru evenimente precum nunti si conferinte de afaceri. Anuntul a fost facut astazi de Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters. La inceputul acestui an, Singapore s-a…

- Un numar de 95.399 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii pana la data de 4 octombrie, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Potrivit…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a raportat alte noi cinci focare de COVID 19. Un prim focar a fost depistat la Centrul de Servicii Sociale Budai, unde 21 de copii institutionalizati au fost depistati pozitiv in urma testarii periodice. Dupa evaluarea starii de sanatate de catre un medic infectionist,…

- Autoritațile au luat decizia de achiziționa cu suportul Bancii Mondiale 100 mii de teste pentru depistarea COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Moldpres. Potrivit sursei citate, in prezent,…

- Mai multe raioane din tara se afla sub cod rosu de COVID-19. Potrivit deciziei Comisiei Naționale Extraordinara pentru Sanatate Publica, din 1 octombrie ar putea fi inasprite unele masuri care vizeaza activitatea scolilor, a institutiilor medicale si a celor de prestare a

- In stocurile Agenției Naționale pentru Sanatate Publica sint 70.000 de teste pentru diagnosticarea infecției COVID-19. Totodata, un alt lot de 100.000 de teste vor fi achiziționate in curind. Datele au fost enunțate de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu in cadrul ședinței Guvernului, care a ținut…

- Șeful Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, și-a cerut scuze pentru declarația scandaloasa facuta ieri in cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, precum ca "COVID-ul a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei si pentru cei din jur".