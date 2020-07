Starea de urgența in sanatate publica a fost iarași prelungita. De data aceasta pina la 31 august. Statistica zilnica de 200-300 infectați cu coronavirus ne alarmeaza, dar ne liniștește puțin faptul ca progresia numarului bolnavilor nu este de ordinul zecilor de mii, cum a fost in Italia, Spania, SUA. Pe parcursul celor 4,5 luni de pandemie, in Moldova au fost identificați peste 23 mii de infecta