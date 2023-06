Președintele Iohannis a declarat ca, in cazul unui conflict militar in Republica Moldova, Romania nu poate interveni direct, cu armata, ci poate oferi sprijin logistic, cel mult. Intrebat daca Romania ar putea sa asigure o umbrela de securitate pentru Republica Moldova intr-o astfel de situație, șeful statului a precizat ca Romania poate asigura sprijin logistic. „As fi tentat sa va intreb ce inseamna o umbrela de securitate, fiindca Romania este in NATO si Moldova este un stat neutru, deci pur militar nu vad modalitati prin care sa intervenim in cadrul unui conflict, dar putem sa intervenim pentru…