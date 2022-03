Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut retragerea trupelor Rusiei din Transnistria ocupata. Declarația Maiei Sandu vine in contextul in care Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a decis excluderea Rusiei și a recunoscut Transnistria ca zona ocupata de Rusia. Retragerea trupelor…

- Klaus Iohannis a mers, miercuri, in Republica Moldova, unde s-a intalnit cu președintele Maia Sandu, care, la finalul intalnirii, a vorbit despre problema transnistreana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Dupa 30 de ani de la inghetarea conflictului armat de la Nistru, acesta risca sa fie dezghetat. Declaratia apartine liderului Partidului „SOR”, deputatul fugar Ilan Sor, si a fost facuta in contextul in care, dupa cererea de aderare la UE depusa de Chisinau, Tiraspolul a cerut recunoasterea independentei…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu exclude ca militarii ruși din stanga Nistrului ar pregati anumite acțiuni, in contextul atacului Rusiei asupra Ucrainei. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul emisiunii „Buna Seara” de la postul public de televiziune, conform deschide.md.…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, considera ca singura șansa ca Republica Moldova sa scape de o potențiala agresiune din partea Rusiei este Unirea cu România. „Eu, daca aș fi politician moldovean, sau daca aș avea putere de decizie, aș declara, azi, ca vreau…

- Globaliștii și SUA, dupa infringerea lor in Ucraina, unde nu au reușit sa puna in aplicare planurile de atragere a Rusiei in razboi, nu vor renunța la scopurile lor și vor intreprinde o serie de acțiuni noi, iar direcția ucraineana va fi acum de rezerva, iar principala arena a evenimentelor ar putea…

- Majoritatea cetatenilor moldoveni considera ca presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ar trebui sa se întâlneasca cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a discuta problema preturilor la gaze pentru Republica Moldova. Potrivit Infotag, acest lucru este aratat de…

- Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, a cerut din nou Rusiei sa-și retraga trupele din Transnistria, miercuri, susținand și ca exercițiile efectuate in 25 ianuarie de Grupul Operațional al Trupelor Ruse din Tranisnistria contravin legislației Republicii Moldova și provoaca și mai multe tensiuni…