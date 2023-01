Stiri pe aceeasi tema

- Europa ingheața din cauza ciclonului polar care traverseaza continentul. Mai multe avertizari meteo Cod roșu de ger au fost emise pentru statele din partea de nord a Europei. Meteorologul ANM Alina Șerban a devzaluit, la Antena 3 CNN, ce arata harțile pentru Europa și cand va ajunge și in Romania valul…

- Vicepremierul rus, Alexander Novak, a declarat ca Rusia iși dorește sa reia aprovizionarea cu gaze naturale catre Europa prin gazoductul Yamal, oprit din decembrie 2021, cand Polonia a renunțat sa mai cumpere din Rusia in favoarea utilizarii gazului stocat in Germania.

- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare ''semnificativ'' mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters,…

- Timp de decenii, Europa a fost un centru global de producție a motoarelor cu combustie, dar pe masura ce industria se orienteaza catre vehiculele electrice, China se transforma in furnizorul de baterii al lumii. Pana in 2031 se preconizeaza ca va avea mai multa capacitate de producție in Europa, a doua…

- Circa 70 de opere de arta au fost scoase din Ucraina si aduse la Muzeul Thyssen-Bornemisza din Madrid pentru a fi puse la adapost de un razboi distructiv pentru mostenirea culturala ucraineana, relateaza luni AFP. Aceste tablouri, dintre care majoritatea nu parasisera niciodata Ucraina, sunt reunite…

- Un oficial SUA, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat ca Statele Unite au initiat un apel prin intermediul liniei de „dezamorsare a conflictului” pentru a comunica partii ruse ingrijorarile sale cu privire la operatiunile militare rusesti din apropierea unor infrastructuri critice din Ucraina.Se…

- Producatorii chinezi de vehicule electrice (EV) si-au propus sa cucereasca soferii si marile companii din Europa cu mai multe masini accesibile, care vin cu ratinguri de siguranta ridicate acordate de European New Car Assessment Programme (NCAP) si o multime de caracteristici de inalta tehnologie,…

- Comisia Europeana a anunțat vineri un acord de suplimentare cu un miliard de euro a finanțarii Coridoarelor Solidaritații UE pentru Ucraina, strategice in acest moment pentru transportul și comerțului ucrainean in razboiul anceput de Rusia. Intr-o prima etapa, Comisia Europeana va aloca urgent 250 de…