Stiri pe aceeasi tema

- Compania SA Energocom, deținuta de statul moldovean, a achizitionat electricitate, in premiera, de pe OPCOM, adica operatorul pieței de energie electrica din Romania, a scris ministrul infrastructurii și dezvoltarii regionale din Republica Moldova, Andrei Spinu, intr-o postare pe Facebook, relateaza…

- Energocom a achiziționat astazi electricitate de pe OPCOM, operatorul pieții de energie electrica din Romania. E pentru prima data cand compania face achiziții de la acest operator, a informat Andrei Spinu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale.

- Toți cetațenii R. Moldova, indiferent pe care mal al Nistrului traiesc, vor trebui sa-și achite facturile la serviciile de electricitate și gaz, spune ferm, in cadrul unui interviu pentru presa din Romania, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Intrebat daca are garantii…

- Energocom a obținut licența la Agenția Naționala de Reglementare in Energetica (ANRE) Romania și poate cumpara sau vinde gaze naturale pe piața din Romania. Despre acest lucru a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, potrivit Nordnews . „Energocom a fost inregistrat…

- Andrei Spinu, Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale vine cu stiri bune in domeniul energetic. Intr-o postare pe canalul sau de telegram, ministru a menționat ca pas cu pas autoritațile cresc nivelul de siguranța energetica a țarii. ”Incepem saptamana cu știri bune din…

- In luna octombrie, Moldova va procura energie electrica de la trei intreprinderi — Centrala termoelectrica de la Cuciurgan, Energoatom și Ukrhydroenergo din Ucraina. Despre acest lucru a anunțat pe 30 septembrie ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, menționind ca Energocom…

- R. Moldova ar putea sa fie asigurata cu energie electrica de la micro-reactorul nuclear ce urmeaza sa fie construit in Romania cu investiții din SUA. Anunțul a fost facut astazi de catre vicepremierul Andrei Spinu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, in debutul ședinței Guvernului, transmite…

- 10 milioane de m3 de gaze naturale vor fi procurate de SA „Energocom”, in doua tranșe, și stocate in depozitele din Romania. O asemenea decizie a fost luata, astazi, in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidate de prim-ministra Natalia Gavrilița, transmite Știri.md.…