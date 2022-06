Anca, fiica omului de afaceri Dorin Mateiu, locul 4 la Campionatul European de Golf din Scoția

În vârstă de 13 ani, Anca Mateiu a ocupat un excelent loc 4 la US Kids European Championship, desfășurat la The Musselburgh Golf Club, în apropiere de Edinburgh. Programul US Kids organizează turnee de golf în… [citeste mai departe]