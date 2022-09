Stiri pe aceeasi tema

- "Moldova continua sa-și consolideze poziția in TOP-ul rușinii, cu cea mai mare inflație din Europa", spune fostul președinte Igor Dodon, pe o rețea de socializare. Potrivit lui Dodon, in mod special s-au scumpit produsele alimentare – cu 38,4%. O creștere record a prețurilor a fost inregistrata la…

- „Moldova continua sa-și consolideze poziția in TOP-ul rușinii, cu cea mai mare inflație din Europa. La servicii, inflația in acest an deja a ajuns la 45% și nu se oprește aici. Urmeaza noi scumpiri la gazele naturale, energie termica, electricitate, și alte servicii, pe care ei inca nu au reușit sa…

- Ultimul reactor in functiune al centrale nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub controlul fortelor ruse si tinta a mai multor bombardamente, a fost debransat luni de la retea, a anuntat agentia nucleara ucraineana Energoatom, noteaza lefigaro.fr. "Reactorul numarul 6 a fost oprit…

- Mandatul de arest la domiciliu emis in privința ex-președintelui R. Moldova, Igor Dodon, a fost prelungit cu inca 30 de zile. Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au admis demersul inaintat de procurorii anticorupție. Motivele care au stat la baza inaintarii demersului de catre procurorii…

- Bunuri de aproximativ 10 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agentia de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, saptamina trecuta. Printre acestea se numara 7 bunuri sechestrate in Europa, in valoare de circa 6,5 milioane de lei, care includ 2 capitaluri sociale, 2 construcții…

- Romania are una dintre cele mai mici rate de alaptare exclusiva din Europa, iar cifrele continua sa scada. Daca despre nenumaratele beneficii ale alaptarii pentru copii se discuta mai des, medicii subliniaza faptul ca avantajele pentru mama nu sunt nici ele deloc de ignorat. Mai exact, studiile efectuate…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat multumit de victoria cu Mioveni. ”S-au intamplat de toate anul asta. Daca pierdeam un meci si din cauza nocturnei… (…) Mi-a placut spiritul echipei, adversarul a dat doua suturi la poarta si a dat doua goluri, dar ce goluri… Nu e bine pentru Scuffet,…

- Caldura anormala a cuprins Europa, iar acum a pus stapinire pe Moldova. Timp de citeva zile termometrul menține temperatura aerului in jur de 40 de grade. Cetațenii dau buzna pe plaje, la piscine și chiar havuzuri pentru a face cumva viața mai ușoara in aceste zile toride. Prin ce alte metode scapa…