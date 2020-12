Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Resita, tata si fiu, au strabatut peste 300 de kilometri pe traseul portughez El Camino, timp in care au descoperit peisaje incredibile, oameni minunati si au invatat cateva lucruri importante.

- Sala de fitness a complexului anunța un nou job de Instructor Fitness disponibil! Daca ești pasionat de lumea fitness-ului și dorești sa influențezi acest domeniu, Casa EMA te așteapta la o intalnire! Deja ii cunoști pe cei doi antrenori care activeaza in acest moment la sala de fitness, Mirela Riți…

- One Night Gallery, prima galerie de new media art din Romania, propune un nou concept curatorial, o colaborare interdisciplinara al carui rezultat este o lucrare originala de arta textila, augmentata cu o animatie 3D. Artistul vizual Mircea Popescu, alaturi de artista textilista Megan Dominescu, carora…

- Beneficiarii Centrului „Sfantul Vasile cel Mare” din Targu Jiu vor participa la un schimb de experienta cu copiii de la Centrul „Aripi de lumina” din Craiova. Activitatile ce vor avea loc in cadrul acestei intalniri fac parte din proiectul „Sa cresti...

- Criza e ca ploaia: sigur vine, dar nu stii cand, cat tine si cat de zdravana e – important e sa fii pregatit sa o valorifici. Din martie incoace ne pregatim pentru criza post-Covid 19, pe care inca nu o simtim, nici nu o vedem la orizont, dar nici nu am paria profitul pe anul urmator ca nu va aparea.…

- Arne Erlandsen, antrenorul echipei KuPS Kuopio, a declarat, miercuri, ca pentru formatia sa meciul cu CFR Cluj va fi foarte greu, in contextul in care campioana Romaniei joaca pe teren propriu pentru play-off-ul Ligii Campionilor."Un meci foarte greu pentru noi, CFR are experienta si joaca…

- Stimați cetațeni, colegi și colaboratori, Este finalul unei campanii electorale dar, in același timp, este doar inceputul pentru mine și pentru echipa mea. Caci avem de facut multa treaba pentru județul și pentru oamenii care ne-au acordat increderea lor și in ultimii ani. Noi, cei de la PSD Dolj, ne-am…