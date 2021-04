Moldova afirmă că nu este îngrijorată de mișcările de trupe rusești în Transnistria Ministrul apararii al Republicii Moldova, Victor Gaiciuc, a declarat ca autoritațile de la Chișinau nu sunt îngrijorate de exercițiile militare rusești efectuate în regiunea separatista Transnistria în contextul recentei desfașurari de forțe din apropierea graniței cu Ucraina, relateaza Balkan Insight.



&"Pentru noi nu sunt motive de îngrijorare deși, filozofic vorbind, mișcarile de trupe ridica întrebari despre unde și de ce se deplaseaza. Dar nu este vreun mare motiv de îngrijorare. Asemenea exerciții au loc regulat&", a declarat acesta pentru Balkan… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

