Moldova a învins Dinamo ​​​​​​​Duelul la distanța dintre Dinamo și Oțelul Galați a fost tranșat de Poli Iași inca din prima repriza. Daca inainte de meci au existat suspiciuni ca elevii lui Leo Grozavu, fost jucator la Dinamo și dinamovist declarat, nu-i vor incurca pe „caini” s Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași a promovat matematic in Liga 1 dupa victoria de marți, 2-0 cu Oțelul Galați, echipa antrenata de Leo Grozavu simplificandu-și restul sezonului. Moldovenii au savurat succesul și se vor numara printre arbitrii finalului de sezon in eșalonul secund, pentru ultimul loc ce va urca direct in Liga…

- Politehnica Iasi si-a asigurat promovarea in Liga 1 dupa ce a invins-o pe Otelul Galati cu scorul de 2-0, marti, pe teren propriu. Echipa antrenata de Leo Grozavu s-a impus prin golurile marcate de Alin Roman (45+1) si englezul Shayon Harrison (58). Cu patru etape inainte de finalul sezonului, Poli…

- Poli Iași revine in Liga 1 dupa doua sezoane! Formația pregatita de Leo Grozavu a invins-o cu 2-0 pe Oțelul Galați și nu mai poate pierde locurile direct promovabile. La final, Dorinel Munteanu, antrenorul galațenilor, a vorbit despre presupuse jocuri de culise in finalul sezonului. ...

- Dupa victoria cu Oțelul, 2-0, din runda #6 a play-off-ului din Liga 2, Poli Iași a obținut matematic promovarea in Superliga. La final, jucatorii moldovenilor au sarbatorit cu fanii pe gazon. Imediat dupa fluierul final al „centralului” Ionuț Coza, elevii lui Leo Grozavu au dat drumul la hora. S-au…

- Poli Iași a invins-o pe Dinamo, scor 3-1, in runda cu numarul 5 a play-off-ului ligii secunde. Leo Grozavu, antrenorul gruparii din Moldova, recunoaște ca discursul dur pe care l-a ținut la pauza a fost cheia victoriei. Poli Iași a fost dominata in prima repriza a disputei de pe arena „Arcul de Triumf”.…

- Poli Iasi are astazi prilejul de a mai scapa din frisoanele aparute dupa prestatiile modeste din faza a doua a campionatului, iesenii nefiind in stare sa castige in ultimele trei runde, desi au jucat si acasa cu modestele Gloria Buzau si Unirea Dej. Mare favorita la promovare tinand cont de faptul…

- CSA Steaua și Poli Iași au remizat, scor 2-2, in derby-ul rundei cu numarul 3 din play-off-ul ligii secunde. Leo Grozavu (55 de ani), antrenorul gruparii din Moldova, a fost nemulțumit de prestația elevilor sai și a oferit un pronostic pentry derby-ul de runda viitoare. Leo Grozavu, dupa CSA Steaua…

- Oțelul Galați și Poli Iași se infrunta astazi, de la ora 14:15, in prima runda a play-off-ului din Liga 2. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. ...