Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ucrainene au anunțat, luni, ca a fost completat chestionarul de aderare la Uniunea Europeana, un prim pas pentru obținerea de catre Ucraina a statutului de țara candidata pentru intrarea in blocul european, relateaza Reuters. Ucraina a primit chestionarul in urma cu 10 zile, la vizita…

- Ucraina aproape a incheiat completarea raspunsurilor la chestionarul privind aderarea la Uniunea Europeana, document transmis de presedinta Comisiei Europene in timpul unei vizite recente la Kiev, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un mesaj video difuzat vineri seara, relateaza…

- Ucraina aproape a incheiat completarea raspunsurilor la chestionarul privind aderarea la Uniunea Europeana, document transmis de presedinta Comisiei Europene in timpul unei vizite recente la Kiev, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un mesaj video difuzat vineri seara, relateaza…

- Republica Moldova si Georgia au primit luni din partea comisarului european pentru extindere Oliver Varhelyi chestionarul privind cererea de aderare la Uniunea Europeana, un moment important la inceputul unui lung proces de aderare, relateaza agentia DPA.

- Șefa statului a raspuns la intrebarile jurnaliștilor despre situația din țara și din regiune in contextul razboiului declanșat, acum 40 de zile, de Rusia impotriva Ucrainei/ In special, Maia Sandu s-a referit la problema posibilelor sancțiuni in adresa Federației Ruse, la pericolele de securitate pe…

- Eurodeputatul Victor Negrescu dupa discuția cu Comisarul European, Ylva Johansson, despre extinderea Schengen: “Romania poate supune la vot aderarea la Schengen fara teama de o noua evaluare” Europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat Comisarului European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson,…

- Aderarea imediata la Uniunea Europeana, ceruta luni de Ucraina, necesita un acord unanim al celor 27 de state membre, iar in prezent exista „opinii diferite si sensibilitati” referitor la acest subiect, a afirmat presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite AFP, citata de Agerpres. „Aderarea…

- Vineri, prim-ministra Natalia Gavrilita a pledat în cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de premierul Nicoale Ciuca, pentru urgentarea eforturilor de interconexiune energetica, potrivit realitatea.md. „Criza energetica globala care a afectat si Republica Moldova…