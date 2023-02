Doi straini ce intenționau sa puna in aplicare un plan de acțiuni anti-guvernamentale au fost expulzați din Republica Moldova, cu o interdicție de revenire de 10 ani, a anunțat Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit SIS (foto), aceștia erau antrenați in activitați de culegere de date și informații pentru punerea in aplicare a unui plan de destabilizare a situației interne din țara, cu provocarea schimbarii prin violența a oranduirii constituționale a Republicii Moldova, transmite Știri.md . Sub acoperirea de simpli turiști, cei doi erau coordonați din umbra de catre un grup de persoane…