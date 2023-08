Moldova a comentat refuzul de intrare a muzicianului Bregovic

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul cepei in Moldova va scadea din cauza intreruperii exportului sau in Ucraina. Prețul angro al cepei in Moldova a fost stabil pentru a treia saptamina la nivelul de 7-8 lei/kg (0,39-0,4 dolari/kg), adica aproximativ același ca in aceeași perioada a anului trecut. Dar la inceputul lunii august 2022,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul roman de Externe, Luminita Odobescu, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Convorbirea vine dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate in imediata vecinatate a Romaniei. Ministrul…

- Ministrul Agriculturii Florin-Ionut Barbu se afla la Varsovia, la intalnirea ministrilor Agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia, Moldova si Ucraina, unde se discuta prelungirea masurilor preventive ale Uniunii Europene privind anumite produse originare din Ucraina. Tema principala…

- Ungaria l-a primit in vizita oficiala pe ministrul rus al sanatații, in cadrul unei vizite rare a unui membru al cabinetului din Rusia intr-un stat membru al UE și NATO, Budapesta declarand ca dorește sa mențina deschise canalele de comunicare, scrie Reuters. Ungaria, condusa de premierul naționalist…

- Prim-ministrul Romaniei Marcel Ciolacu a avut astazi, 27 iunie 2023, o videoconferința cu omologul sau ucrainean, Denys Shmyhal in timp ce ucrainienii desfașoara o ampla contraofensiva impotriva Rusiei.Prim-ministrul Ucrainei l-a felicitat pe premierul roman pentru numirea in funcție și a transmis…

- Ministrul maghiar al Afacerilor Externe și Comerțului, Peter Szijjarto, a criticat poziția lui Iuri Kamelciuk din timpul unei dezbateri de la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, dupa ce deputatul ucrainean a cerut in mod repetat Guvernului ungar sa dea socoteala pentru atitudinea fața de Ucraina.…

- Controlul Rusiei asupra Moldovei ar putea insemna o vulnerabilitate suplimentara pentru Ucraina. Ministrul moldovean de Interne, Anna Revenko, a declarat ca Rusia vrea sa recaștige influența in țara și sa o foloseasca inclusiv in razboiul impotriva Ucrainei, relateaza presa ucraineana. Potrivit lui…

- Presedintele Volodimir Zelenski, care a venit joi in Republica Moldova, unde au fost prezenti peste 40 de lideri europeni la summitul Comunitatii Politice Europene, le-a vorbit seara compatriotilor despre discutiile avute si le-a spus ca sunt in pregatire noi solutii pentru apararea Ucrainei.„Am…