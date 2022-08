MOL România și Fundația Pentru Comunitate au selectat câștigătorii celei de-a 17-a ediții a Programului MOL de promovare a talentelor Anul acesta peste 600 de proiecte au fost inscrise de catre tineri talentați in cadrul ediției 2022 a Programului MOL de promovare a talentelor. Aproape 2.000 de tineri sportivi și artiști au solicitat finanțare in valoare totala de peste 4.500.000 de lei. MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au selectat caștigatorii celei de-a 17-a ediții a [...] Articolul MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au selectat caștigatorii celei de-a 17-a ediții a Programului MOL de promovare a talentelor apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

