Polițiștii din Moisei au fost sesizați, in seara zilei de 11 mai, de catre un barbat de 42 de ani, prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca a fost atacat de mai multe persoane in locul numit Valea Paroșii din comuna Moisei. IPJ Maramureș a anunțat ca polițiștii deplasați la fața locului au identificat apelantul și un alt barbat de 36 de ani, „ambii angajați ai unui Ocol Silvic, care au relatat faptul ca, in timp ce se aflau in timpul serviciului, patru persoane necunoscute, le-ar fi lovit autoturismul in care se aflau cu bate de lemn și i-au amenințat”. In cauza, se efectueaza cercetari sub…