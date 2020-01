Stiri pe aceeasi tema

- Moise Guran a scris o postare pe Facebook in octombrie 2015 in care spunea ca nu detesta nimic mai mult decat un jurnalist care iși abandoneaza meseria pentru a intra in politica. Miercuri, Guran a anunțat ca renunța la jurnalism pentru a se alatura celor de la USR și PLUS. Inainte sa apara orice fel…

- „Ma bucura intrarea in politica a lui Moise Guran, a facut presa de calitate. Salut intrarea lui in politica. (...). Imi permit sa ii dau un sfat cu prietenie si simpatie: sa stie ca in politica sunt mai multi crocodili decat in presa. Daca a crezut ca a vazut totul in presa si ca atacurile din presa…

- Fostul jurnalist Moise Guran a sustinut miercuri seara o conferinta de presa alaturi de presedintele USR, Dan Barna, in care a dezvoltat, printre altele, ideile sale despre alegerile pentru Primaria Bucurestiului. In primul rand, Guran a criticat decizia PNL de a anunta ca isi doreste un candidat…

- "Daca mi se propune, voi candida și la alegerile prezidențiale. Știu ca tocmai le-am ratat, dar asta e, odata la cinci ani", a declarat Moise Guran, miercuri seara, in urma ședinței USR, intrebat daca va candida la alegerile parlamentare. Chestionat daca va candida, din partea USR-PLUS, la…

- Moise Guran, realizatorul emisiunii Romania In Direct de la Radio Europa FM, renunta definitiv la jurnalism pentru a se implica in politica, anuntul fiind facut in direct, printr-un mesaj adresat ascuyltatorilor emisiunii sale. Prezentam integral mesajul lui Mouise Guran: "Cele mai grele decizii…

- Moise Guran este aproape de o trecere in zona politica. Dan Barna, liderul USR, confirma ca exista discuții cu jurnalistul Europa FM pentru șefia campaniilor electorale din acest an, scrie HotNews.ro. Barna a confirmat ca exista discuții cu Moise Guran, dar și cu alte persoane din spațiul…

