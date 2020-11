MOISE GURAN prezice o prăbușire fără precedent a economiei României Romania va fi probabil printre cele mai afectate economii de pandemie, pe termen lung, susține Moise Guran pe portalul sau. IOHANNIS: ”Chiar daca suntem in criza economica, avem și o veste buna!” ”Nu o sa insist prea mult pe cifre, caci ele spun și nu spun multe. Spun ca e de rau, dar inca nu arata dimensiunea adevarata a ceea ce ne așteapta. Așadar revenirea economiei romanești pe Trimestrul al III-lea este una modesta (click pe link pentru cifre), departe ca amplitudine de caderea din T2, iar, la cum merg lucrurile in aceasta toamna, pentru al IV-lea trimestru putem spera cel mult la o stagnare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

