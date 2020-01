Moise Guran: "Nu am luat bani de la nimeni nici atunci, nici acum!" Fostul jurnalist a facut de la inceput precizarea ca inca nu s-a inscris formal in niciun partid, dar a intarit afirmatia anterioara ca cel mai probabil viitoarea sa formatiune politica va fi USR, ca un gest de multumire dat generatiei sale de oamenii mai tineri din partidul condus de Dan Barna. Guran a spus si ca intrarea in politica si renuntarea la jurnalism nu a fost o decizie usoara. „A trebuit sa aleg intre etica și deontologie. Nu a fost o alegere ușoara, nu a fost o alegere pe care am dorit-o. Nu cred ca am lasat vreodata cuiva impresia ca nu-mi place meseria mea sau ca nu-mi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

