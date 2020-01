Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Patraru pune in discuție credibilitatea lui Moise Guran, dupa ce acesta din urma a marturisit ca se ocupa și de programul politic al USR, inj paralel cu cariera de jurnalist.Dragoș Patraru se declara perplex ca o astfel de relație li se lipsita de relevanța unora.„Raman șocat cand vad in presa…

- Moise Guran, intr-o declarație facuta pentru Digi 24, a dezvaluit ca a lucrat pentru USR inca din anul 2018, in paralel cu exercitarea profesiei de jurnalist, in timp ce se prezenta publicului ca o voce independenta. Aceasta declarație a starnit multe controverse in spațiul public, mai mulți jurnaliști…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru a salutat anunțul de intrare in politica facut de Moise Guran. „Politica se schimba cu implicarea fiecaruia dintre noi”, susține Alexandru, punctand ca aceasta schimbare de cariera dupa 45 de ani este un lucru de apreciat.Dosarul facut la 'indicatiile' lui…

- ”Nu pot decat sa ma bucur ca Moise Guran pleaca din presa: mi-era o mila de emisiunea "Romania in direct", in ce hal ajunsese... Acu' nu știu ce-o sa se aleaga de USR, dar nici nu ma framanta”, a scris deputatul PMP Robert Turcescu pe Facebook. Dupa un timp,Turcescu a revenit: ”Cativa amici…

- „Ma bucura intrarea in politica a lui Moise Guran, a facut presa de calitate. Salut intrarea lui in politica. (...). Imi permit sa ii dau un sfat cu prietenie si simpatie: sa stie ca in politica sunt mai multi crocodili decat in presa. Daca a crezut ca a vazut totul in presa si ca atacurile din presa…

- "Daca mi se propune, voi candida și la alegerile prezidențiale. Știu ca tocmai le-am ratat, dar asta e, odata la cinci ani", a declarat Moise Guran, miercuri seara, in urma ședinței USR, intrebat daca va candida la alegerile parlamentare. Chestionat daca va candida, din partea USR-PLUS, la…

- O mutare-șoc cutremura scena politica. Guvernul Orban urmeaza sa iși asume raspunerea pe legile Justiției și pe desființarea Secției Speciale, in urmatoarea perioada, potrivit unor surse Antena...

- Cozmin Gușa a revenit, de curând, în PSD, iar motivele care au stat la baza acestei decizii sunt printre altele, faptul ca nu mai are pe cine sprijine, dar și ca aerul public din România a devenit nerespirabil pentru el.