5 mai – „Ziua Mondială de Luptă împotriva Astmului”

5 mai „Ziua Mondială de Luptă împotriva Astmului”; marcată anual în prima zi de marţi a lunii mai, sub patronajul Naţiunilor Unite şi al organizaţiei Global Initiative for Asthma (GINA). Specialistii din intreaga lume atrag atentia asupra acestei boli care poate fi tinuta sub control.… [citeste mai departe]