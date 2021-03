Stiri pe aceeasi tema

- Drum blocat, in Oituz spre și dinspre Brașov, copaci cazuți, zapada mareee… scriu bacauanii aflați in trafic. Cata Lin este la Pasul Oituz și a postat aceste poze. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca se acționeaza cu utilaje de deszapezire pe toate sectoarele de…

- Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau pentru a verifica modul in care s-a intervenit la evenimentul de la Onesti. “Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei…

- Elevii s-au intors in banci și a fost o mare bucurie pentru toți cei implicați in acest sector de activitate: copii, parinți, profesori. Numai ca, unele unitați de invațamant au ales sa revina in prim plan cu binecunoscuta activitate numita „școala altfel”. Acest lucru s-a intamplat și la Colegiul „Mihai…

- S-a semnat contractul de execuție a lucrarilor in cadrul proiectului „Reabilitare termica cladire str. Vasile Alecsandri nr. 52, sediul Direcției de Asistența Sociala, municipiul Moinești.” Contractul are o valoare de peste 10 milioane de lei, in majoritate fonduri nerambursabile. Lucrarile vor fi finalizate…

- Singurul centru de vaccinare anti-COVID din județul Bacau, amenajat de catre o autoritate locala, este funcțional la Moinești. Acesta este deschis și iși desfașoara activitatea in parametri optimi inca de luni, 18 ianuarie. Centrul este amenajat și dotat la standarde de performanța și are patru cabinete…

- Incepand din aceasta saptamana, Fiscul va putea avea acces la datele privind conturile bancare ale bacauanilor. Este vorba despre datele de identificare ale contului și ale clientului titular, datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnatura pentru conturile deschise sau pretind…

- E sportiva numarul 1 a SCM Bacau in 2020. Și principala speranța a clubului bacauan la Jocurile Olimpice care ar urma sa aiba loc la vara, la Tokyo. Aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber spera ca in acest an sa-și treaca in palmares prezența la cea de-a treia Olimpiada din cariera. „Mi-am planificat…

- La data de 25 decembrie a.c, politistii Biroului Rutier Bacau au depistat, in trafic, un localnic de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta alcoolului. Barbatul in cauza a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat…