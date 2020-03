Stiri pe aceeasi tema

- A fost confirmat al saselea caz de infectare cu noul coronavirus din Romania. Potrivit primelor date, este vorba desre o persoana de 71 de ani din Suceava pentru care testul a iesit pozitiv. Este cel de-a doilea caz confirmat, miercuri, dupa un baiat de 16 ani din Timisoara. „In aceasta dupa amiaza,…

- Invitat in studioul Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a sugerat ca autoritatile sa amane organizarea alegerilor locale din cauza epidemiei de coronavirus. "Alegerile locale ar trebui amanate pana la stingerea epidemiei de coronavirus", a declarat Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE,…

- De origine libaneza, Mohammad Murad a venit in Romania pentru a studia Medicina, insa a ajuns sa conduca un adevarat imperiu hotelier, cu peste 15 locații turistice. Investitorul de la „Imperiul Leilor”, emisiune difuzata de PRO TV incepand cu 12 februarie, a ajuns sa investeasca in tursim dintr-o ambiție.…

- Specialistii in domeniul imobiliar spun ca, in 2020, pretul locuintelor va continua sa creasca, dupa ce apartamentele s-au scumpit oricum considerabil pe parcursul anului trecut. In acest moment, Cluj-Napoca este orasul din Romania cu cele mai scumpe locuinte, urmat de Bucuresti, Timisoara si Iasi.…

- Asociația Cluburilor Lions Romania și rețeaua de Telemedicina in Epilepsie au inaugurat in Brașov cel de-al noualea aparat EEG din rețea, conectat la un server de mare capacitate. Aparatul a fost achiziționat din fondurile obținute prin organizarea in 2019, pentru al doilea an consecutiv, a celui mai…

- 13 farmacii din rețeaua DONA vor funcționa non-stop in perioada Craciunului și a Anului Nou, facilitand astfel accesul pacienților la produse de prima necesitate și consiliere de specialitate. Aceștia se pot adresa farmaciștilor DONA din orașele: Alba Iulia, Braila, Brasov, Bucuresti, Galati, Suceava,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat luni ca Guvernul evalueaza elaborarea unei ordonante de urgenta cu privire la desfasurarea rezidentiatului in toate spitalele din Romania, precizand ca pana in prezent exista monopoluri legate de rezidentiat in cateva centre universitare. “S-a discutat despre…

- Concursul de intrare in rezidențiat in domeniile Medicina, Medicina dentara și Farmacie are loc duminica, 8 decembrie, 8.876 de absolvenți ai facultaților de Medicina și Farmacie urmand sa candideze pentru cele 4.710 locuri scoase la concurs. Examenul se va desfașura in 6 centre universitare - București,…