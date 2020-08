Mohammad Murad, cercetat penal după ce a fost filmat împărţind pachete inscripţionate cu numele său IPJ Constanta a anuntat luni seara declansarea unei anchete penale, in baza unei sesizari din oficiu, dupa ce la un post local de televiziune a aparut o stire in care candidatul independent la functia de primar al municipiului Mangalia, Mohammad Murad, a fost filmat in timp ce impartea pachete inscriptionate cu numele sau si sloganul electoral. "In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care apare un candidat la alegerile locale in timp ce ar fi oferit mai multor cetateni pachete inscriptionate cu un slogan, alaturi de numele sau, in cursul zilei de astazi, politisti din cadrul Politiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Mohammad Murad si-a depus in ultima zi candidatura la primaria Mangalia, dupa ce, in prealabil, anuntase ca va candida la municipiul Constanta. Murad a sustinut joi, 20 august, o conferinta de presa pe aceasta tema.

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a anuntat joi, la Mangalia, ca sustine revendicarile transmise de angajatii HoReCa, in cadrul unui protest public, afirmand ca, in opinia sa, o treime din aceasta industrie va falimenta pana in luna octombrie, daca nu…

- La data de 25 26 iulie a.c., in intervalul orar 21.00 02.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, jandarmi din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane, politisti locali, reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca si cei de la Protectia Consumatorului,…

