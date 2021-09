Mohamed, atras de Isidora. Ce a declarat concurentul de la Mireasa / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Ion de la Mireasa sezon 4 pune la indoiala relația de prietenie dintre Seba și doamna Gabi, confidenta sa. Acesta și-a spus parerea in ediția din 15 septembrie, iar subiectul a fost reluat la Mireasa. Capriciile iubirii, acolo unde a intervenit și mama lui Seba, doamna Margareta.

- Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, iar in finala s-au casatorit și au continuat relația in afara casei. Aceștia au fost invitați in platoul emisiunii Mireasa- capriciile iubirii și au marturisit cum decurge relația lor, dupa terminarea show-ului.

- Maria, fiica in varsta de 25 de ani a lui Anghel Iordanescu, s-a casatorit in cursul zilei de sambata cu alesul inimii sale. Anunțul a fost facut de Alex Iordanescu, fratele blondinei. Mulți au fost uimiți cand au vazut cum a aratat mireasa.

- La finalul primei ediții Mireasa sezon 4, mamele au fost rugate de Simona Gherghe sa aleaga o fata care este pe placul lor. Una dintre tinere se pare ca a atras atenția doamnelor caci a primit mai multe brațari.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au casatorit astazi religios. Cei doi și-au unit destinele dupa un an de relație și sunt mai fericiți ca niciodata. Interpretul a postat prima imagine cu el și Cleopatra, soția lui, din ziua nunții.Pentru aceasta zi speciala, Cleopatra a ales o rochie de mireasa simpla…

- Blaze este pregatit sa devina tata? Asta s-au intrebat miile de fani ai emisiunii Mireasa, urzeala soacrelor, dupa ce concurentul a facut cateva dezvaluiri surprinzatoare la scurt timp dupa ce a cerut-o in casatorie pe iubita lui, Izabela. Vor oare cei doi indragostiți sa-și mareasca familia in viitor?…

- La petrecerea de sambata, Blaze a declarat in fața camerelor mai mult despre relația lui cu Izabela. Concurentul a anunțat-o pe iubita sa pe moment ca vrea sa se casatoreasca in casa Mireasa.

- In prezent, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz, insa deși se lauda cu mii de fani, puțini știu cum s-au cunoscut. Soția prezentatorului de televiziune de la „'Neatza cu Razvan și Dani” s-a gandit sa le faca o surpriza internauților și le-a dezvaluit…