- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca un diplomat care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului a fost testat pozitiv cu COVID-19. Diplomatul a prezentat unele simptome usoare, care au disparut, iar in prezent se simte bine. Au fost dispuse masurile…

- Noul coronavirus a ajuns la liderii Uniunii Europene. Negociatorul UE pentru Brexit Michel Barnier este infectat cu coronavirus, anuntul fiind facut chiar de el intr-o postare pe Twitter, potrivit news.ro.El anunta ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, ca este bine si ca are o stare de…

- Mario Diaz-Balart este primul congresman american testat pozitiv pentru Covid-19, boala cauzata de noul coronavirus, relateaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma un nou val, care va fi in toamna'''Sambata seara, congresmanul Diaz-Balart…

- Pentru ca cetateanul moldovean sa fie transportat in conditii de izolare, a fost trimisa o ambulanta SMURD care l-a transportat pana la Cahul, de unde a fost preluat de o alta ambulanta si dus la Clinica nr. 2 a Ministerului Sanatatii din Republica Moldova.

- Cainele fusese testat dupa ce stapana sa fusese depistata pozitiv, in februarie, si a fost introdus in carantina pentru ca teste repetate dadusera ca rezultat "slab pozitiv". Un reprezentant al Departamentului pentru Agricultura si Piscicultura din Hong Kong a declarat ca stapana cainelui…

- Coronavirusul a infectat deja 2.277 persoane in Spania si a ucis 55, iar temerile ca tara va deveni noua Italie sunt din ce in ce mai mari. Joi a fost anuntat primul caz de infectare a unui inalt demnitar, Irene Montero, detinatoarea portofoliului Egalitatii in guvernul Sanchez. De subliniat…

- Pacientul care a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus este din Caracal. Barbatul are 51 ani, este contact direct al cazului din Suceava, barbatul de 71 ani care a calatorit in Italia in scop terapeutic. El a calatorit cu autocarul alaturi de barbat. Barbatul nu prezinta simptome specifice,…

- Intr-un filmulet postat online, pasagerii pot fi vazuti incercand sa ajute un barbat care poarta o masca, in timp ce acesta se poticneste, apoi se prabuseste pe podea in convulsii, intr-o garnitura aglomerata de metrou. Farsorul a fost retinut sub suspiciunea de huliganism si se confrunta cu o pedeapsa…