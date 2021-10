Stiri pe aceeasi tema

- A reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria tenisului, câștigand US Openul dupa ce a venit din calificari. Emma Raducanu a povestit primul lucru facut dupa ce a ajuns acasa, la familie, în Marea Britanie.Sportiva se afla acum în centrul atenției dupa performanța de la…

- Emma Raducanu, 18 ani, noua stea a tenisului mondial dupa victoria de la US Open, a fost ultima data in Romania inainte de pandemie. A ajuns la Bucuresti cu parintii sa isi viziteze bunica, care ii pregateste de fiecare data cand vine mancarea ei preferata, sarmale. Intr-un dialog cu reporterii ObservatorNews,…

- Doi straini s-au indragostit in urma unui zbor deviat, in data de 11 septembrie 2001. Cum a decurs frumoasa lor poveste de dragoste ? In urma cu douazeci de ani, Nick Marson și Diane Kirschke erau doi necunoscuți la bordul zborului 5 al Continental Airlines care calatoreau din Londra, Gatwick catre…

- Documentarul „Salvatorii din 11 septembrie” va avea premiera la postul Discovery sambata, cand se implinesc 20 de ani de la atacurile teroriste revendicate de al-Qaeda care au vizat Statele Unite, potrivit news.ro. Filmul va fi difuzat incepand cu ora 23:00. Documentarul urmareste eforturile…

- Autoritatile americane s-au angajat luni sa revizuiasca documentele din ancheta privind atacurile din 11 septembrie 2001 care ar putea fi declasificate, o cerere recurenta a unor familii, care îi reproseaza presedintelui american Joe Biden ca nu îsi tine promisiunile de transparenta în…

- „Suntem atât de fericiți ca ne-am întors”, exclama Vicki Poulin cu un zâmbet la volan. Dupa aproape un an și jumatate de închidere din cauza pandemiei, primii americani vaccinați au reușit sa treaca luni frontiera terestra dintre Statele Unite și Canada, potrivit…

- Agenția de Sanatate publica din Canada a anunțat, luni ca a amendat doi turiști care au sosit in Toronto din Statele Unite cu cate aproximativ 20.000 de dolari fiecare pentru nerespectarea cerințelor de intrare in țara, informeaza CNN . Calatorii au furnizat autoritaților canadiene informații false…