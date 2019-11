Modurile prin care casa ta îți transmite că are nevoie de o schimbare La fel ca oamenii de care te inconjori, mediul in care traiești iți dicteaza starea de spirit. Daca simți nevoia unei infuzii de voie buna in viața ta, probabil ca e timpul sa nu mai ignori mesajele evidente. Poți incepe cu o piesa noua in decorul anost al casei, pentru ca apoi sa descoperi și alte posibilitați. Sugestiile potrivite te ajuta sa-ți redobandești zambetul de fiecare data cand intri pe ușa, la finalul unei zile solicitante. Livingul cel neprietenos, cu lumina insuficienta Inca de cand visai sa ai casa ta, faceai planuri despre cum vei petrece ore intregi pe canapeaua din living,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

