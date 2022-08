Stiri pe aceeasi tema

- In data de 11.08.2022, ora 22:00, o aeronava militara C 17 Globemaster III,din dotarea Bazei PAPA de Transport Aerian Strategic a decolat de pe aeroportul Baza 90 din Bucuresti cu destinatia Franta zona Bordeaux , in vederea executarii misiunii de sprijin extern pe care Romania o ofera autoritatilor…

- Intervenție in premiera a pompierilor romani in Franța. Romania trimite mijloace tehnice, mașini și pompieri pe cale aeriana la Bordeaux. Pompierii ar urma sa plece in aceasta noapte și sa ajunga in Franța odihniți, dupa mii de kilometri. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…

- No doar romanii de rand așteapta ore intregi pe aeroporturi avioanele intarziate. Se intampla și la case mai mari, așa cum a povestit ministrul transporturilor și viceprim-ministrul Sorin Grindeanu la conferința de presa de miercuri, de pe Aeroportul International Traian Vuia din Timișoara. I s-a intamplat…

- Inca trei noi cazuri de variola maimutei au fost diagnosticate in Romania, a anunțat joi Ministerul Sanatatii. Este vorba despre trei barbați, doi dintre ei cu varsta de 38 de ani și unul de 32 de ani, din București și din județul Timiș. „Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare (doi…

- Compania Tarom a anunțat ca organizeaza cea de-a doua ediție a evenimentului „Avion cu motor, ia-ma și pe mine-n zbor!”, in data de 1 iunie, cu un numar de șapte zboruri dedicate copiilor. Cursele vor fi efectuate atat de pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” București, cat și de pe Aeroportul…

- Aeroportul International „Traian Vuia” din Timisoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri, dupa ce autoritatile au semnat marti contractul pentru proiectarea si constructia terminalului de Plecari curse externe, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,…

- Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri. In acest sens, a fost semnat marți contractul pentru proiectarea și construcția terminalului de plecari curse externe. Conform datelor prezentate de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…