MODULIS, primul parc industrial dezvoltat de QUALIS în Brașov QUALIS vine pe piața cu un concept modern de parc logistic, in Brașov. Dezvoltatorul imobiliar QUALIS , ce are in dezvoltare doua proiecte rezidențiale in Brașov, iși extinde portofoliul pe o noua nișa. Cel mai recent proiect al lor se bazeaza pe conceptul de producție și depozitare de proximitate și se concretizeaza sub forma unui parc logistic ce include multiple elemente de sustenabilitate. Parcul logistic MODULIS vine cu un concept inedit, cu 10 hale modulare ușor de compartimentat, in funcție de particularitațile fiecarui business. Intregul proiect va fi amenajat in municipiul Brașov, pe… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

