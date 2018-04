Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un milion de romani sufera de hepatita B, numita și boala tacuta a ficatului. Cazuri de hepatita B exista și in Oltenia. Ingrijorator este ca mulți nu știu ca au contractat virusul. Medicii spun ca mai mult de jumatate ...

- Inițiativa a fost exprimata dupa ce locuitorii s-au plans ca au inceput sa se simta minoritari mai ales in perioadele in care sosesc zilierii care muncesc la fermele din zona, relateaza nltimes.nl . Numarul muncitorilor migranți din Europa de Est a crescut semnificativ in acestelocalitați, in ultimii…

- De la inceputul sezonului gripal, in judetul Iasi s-au diagnosticat 149 de cazuri de gripa. Cei mai multi bolnavi (90) au primit diagnosticul de gripa de tip B. Alti 58 de pacienti au fost diagnosticati cu gripa de tip AH1N1 si un singur pacient a fost confirmat cu gripa de tip AH3N2. La Iasi au murit…

- Bulevardul Carol I, la ceas. Daca ești din Campina, știi ca nu funcționeaza culoarea verde a semaforului pentru mașini, pe sensul de mers spre Casa Carții. Daca nu ești din Campina, atunci ai o problema. Stai și aștepți sa apara verdele, dar descoperi ca se face galben și apoi roșu. Pietonii se uita…

- Lucrarile la centrul de radioterapie pe care il pregatesc Consiliul Județean, Primaria Bistrița și Spitalul Județean vor incepe, cel mai probabil anul acesta. Centrul va oferi și posibilitatea de pregatire pentru fizicienii medicali pentru radioterapie, intr-un parteneriat cu UBB și Universitatea Tehnica.

- Dupa ce RISE.MD a publicat o ancheta video, întitualata: „Bani din caritate”, a venit și reacția cofondatoarei caritate.md, Sfetlana Sainsus, care spune ca este denigrata pe nedrept. În material se vorbește despre o grupare criminala care identifica minori grav…

- Transpirație excesiva (hiperhidroza) – o problema destul de des intalnita, in special cea a palmelor, axilelor și a talpilor. Poate avea un impact serios asupra vieții celor afectați. In unele cazuri, persoanele afectate evita contactul cu alți oameni pentru ca se simt jenați și rușinați de aceasta…

- Centrul de Resurse și Referința in Autism Bistrița se afla foarte aproape de momentul dramatic de a-și inchide porțile. „Bugetul nostru, incepand cu acest an, este privat de sponsorizari de la firme, datorita modificarilor fiscale anunțate de ANAF...”