- La data de 19 septembrie a.c., in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției orasului Plopeni au fost sesizați de catre o femeie din comuna Valcanești despre faptul ca a avut un conflict verbal cu soțul acesteia, in centrul orașului Plopeni, ulterior barbatul plecand cu autoturismul cu care se…

- O femeie de 31 de ani și-a angajat soțul, cu care era in proces de divorț, sa ii ucida amantul de care se saturase. La aproape exact un an de la savarșirea crimei, soții s-au prezentat in fața instanței unde au marturisit totul, scrie tabloidul polonez Fakt. Aleksandra S. era casatorita de 10 ani cu…

- Pe platforma Reddit, o mama a trei copii, care este in prezent gravida cu cel de-al patrulea, a explicat ca a renunțat la locul de munca pentru a avea grija de copiii lor, in timp ce soțul sau lucreaza opt ore pe zi, cinci zile pe saptamana.

- Dani Oțil, situație neprevazuta. Celebrul prezentator TV a fost surprins cu o alta domnișoara, chiar de catre soția sa. Gabriela Prisacariu l-a prins in fapt pe partenerul ei de viața, iar reacția a fost una de-a dreptul fabuloasa. Ce a avut de zis in apararea lui Dani Oțil, surprins de soție cu o alta…

- Mii de persoane au manifestat luni la si in alte cateva orase bosniace, la trei zile dupa ce o femeie a fost ucisa de sotul ei, crima pe care agresorul a transmis-o in direct pe retelele de socializare, inainte de a ucide alte doua persoane si de a se sinucide, informeaza AFP. Aceste crime si […] The…

- O femeie de 53 de ani a murit, duminica, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe DN 13A, la ieșirea din localitatea harghiteana Capalnița. Politistii din cadrul Politiei orasului Vlahita au fost sesizati, duminica, in jurul orei 14:25, prin intermediul numarului unic 112, despre producerea unui eveniment…

- O femeie de 35 de ani s-a urcat moarta de beata la volan și a facut un accident in Ciurila. La data de 01 august a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Turda au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, fața de o femeie de 35 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetata pentru…

- Ieri, 20 iulie, la ora 15.45, polițiștii Postului de Poliție Comunal Șișești au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie, de 44 de ani, din Surdesti, cu privire la faptul ca sotul ei, face scandal. La fata locului a fost identificata apelanta, sotul acesteia de 49 de ani, fiica lor minora…