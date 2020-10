Modul inedit prin care un infectat COVID a încercat să părăseacă localitatea carantinată Tanarul a incercat sa iasa din localitatea carantina printr-o liziera situata la marginea localitații. Persoana figura ca fiind infectata cu coronavirus și izolata la domiciliu. Citește și: Indice de infectare uluitor in Galati. O localitate a trecut de 10 infectari la mia de locuitori "Joi, 22 octombrie, la ora 14:50, patrula de jandarmerie aflata in serviciu de asigurare a ordinii publice in comuna Ivești a observat un autoturism care incerca sa iasa din zona carantinata, printr-o liziera situata la marginea localitații. In momentul in care a vazut echipajul de jandarmerie,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

