Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Investiții primește oferte pentru contractul de modernizare a Casei de Cultura din Targu Jiu. A fost demarata licitația, iar data limita pentru depunerea ofertelor este 24 septembrie. Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu a fost cumparata de Primaria Targu Jiu, in urma cu…

- Comisiile de specialitate au dat unda verde pentru M5 și Metrorex face ultimele teste pentru Metroul din Drumul Taberei. Proiectul a valorat 3,2 miliarde de lei. Linia de metrou din Drumul Taberei este tot mai aproa...

- Comisiile de specialitate au dat unda verde pentru M5, ir Metrorex desfasoara ultimele teste pentru Metroul din Drumul Taberei. Proiectul a valorat 3,2 miliarde de lei.Linia de metrou din Drumul Taberei este tot mai aproape de deschidere. Comisiile de Control din care fac parte atat ISU cat…

- "Noua cale ferata spre aeroport porneste din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 m, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 metri si un viaduct de 1,52 km, care supratraverseaza DN1, pana la noua statie de calatori, de la Terminalul Sosiri Aeroportul International…

- CFR SA a anunțat astazi ca linia de cale ferata Gara de Nord – Aeroportul International Henri Coanda este finalizata in proportie de 97%. Compania noteaza ca noua cale ferata spre aeroport porneste din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 de metri, traseul continua cu o zona de…

- Perioada de izolare a pus la grea incercare cuplurile. Modul in care comunici cu partenerul de viata poate face diferenta dintre divort sau o casnicie fericita. Daca unii au plecat in vacanta, dupa aceasta perioada de izolare, altii au avut nevoie de consiliere in cuplu.

- In procesul dezvoltarii personale, exista cateva cuvinte-cheie care pot raspunde la intrebarea daca modul in care gestionam emoțiile și situațiile negative din viața noastra este unul potrivit cu mediul in care lucram, imaginea de sine sau varsta pe care o avem. Atributele unei personalitați psihologice…

- Apropierea campaniei electorale si lipsa totala a realizarilor cu care sa vina in fata iesenilor il determina pe primarul Chirica sa scuture de praf proiecte lansate si uitate prin sertare ani de zile. Plenul Consiliului Local a aprobat joia trecuta proiectul de constituire a Asociatiei Metropolitane…