Modul în care văd animalele. De ce animalele de uscat văd mai multe culori decât animalele adapate la apă Cercetatorii au adunat date extinse despre viziunea a sute de vertebrate și nevertebrate, determinand ca animalele terestre vad mai multe culori. Biologii de la Universitatea din Arkansas au aprofundat ințelegerea oamenilor de știința despre vederea animalelor, inclusiv despre culorile pe care le vad, transmite descopera.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii belgieni de la Universitatea Leuven, Belgia, au reusit, in premiera, sa identifice si sa blocheze calea care permite coronavirusului sa atace celulele, prevenind astfel infectia cu Covid-19, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT), alaturi de Ministerul Educatiei, organizeaza olimpiadele nationale vocational - artistice, in perioada 26 - 29 aprilie, care fac parte din proiectul universitatii timisorene intitulat "La UVT, Cultura este Capitala!". Fii la curent cu cele mai noi…

- Peste 200 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), verifica in aceasta perioada modul de fiscalizare a veniturilor obtinute din vanzarea produselor alimentare, in special carne, oua, legume si fructe, informeaza ANAF.…

- Un profesor de la Universitatea din Kansas risca 20 de ani de inchisoare dupa ce a fost condamnat pentru frauda pentru ca și-a ascuns legaturile cu guvernul chinez in timp ce lucra la cercetari finanțate de SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O studenta in varsta de 22 de ani, care sufera de tulburari psihiatrice, a fost arestata, suspectata de faptul ca a incercat sa otraveasca sapte persoane, in august, la Universitatea din Darmstadt, in vestul Germaniei, au anuntat joi anchetatori germani, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a vizitat vineri, impreuna cu principele Radu, corturile Crucii Rosii Romane si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi aflate la Vama Sculeni, declarandu-se impresionata de modul de organizare pentru gazduirea refugiatilor din Ucraina. Fii…

- Cercetatorii de la Institutul de Oceanologie din cadrul Academiei de Stiinte chineze au descoperit o specie de ciuperca marina care poate degrada eficient polietilena si alte materiale plastice, unele fiind descompuse in bucati in doar doua saptamani, relateaza vineri Xinhua, potrivit Agerpres.…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a mulțumit marți ministrului de Interne Lucian Bode pentru activitatea desfașurata la minister, in actualul context al crizei din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…