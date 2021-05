Stiri pe aceeasi tema

- Prinții William și Harry au luat o decizie surprinzatoare recent legat de rochia pe care mama lor, Prințesa Diana, a purtat-o la nunta cu prințul Charles, din 1981. Mai exact, ținuta purtata de Lady Di va fi expusa in cadrul unui proiect care se va desfașura pe parcursul a mai... The post Ce se intampla…

- In 1997, prințesa Diana a murit intr-un accident cumplit de mașina, atunci cand șoferul limuzinei in care se aflau ea și iubitul ei din acea vreme, miliardarul Dodi Al Fayed, a pierdut controlul la volan, in timp ce erau urmariți de paparazzi. La mai bine de 22 de ani de la moartea lui Lady Di, […]…

- Odata cu moartea prințului Philip pe 9 aprilie, familia regala deplange pierderea unei persoane dragi, dar și a unuia dintre stalpii acesteia. La douazeci și trei de ani de la dispariția lui Lady Di, va invitam sa descoperiți relația unica dintre ducele de Edinburgh și nora sa. Prințesa Diana a... The…

- Nimeni n-o stie pe Printesa Diana altfel decat cu parul scurt.De-a lungul anilor, lungimea tunsorii ei a variat, insa niciodata n-a atins baza umerilor, nici macar in anii 80, atunci cand regretata Lady Di era adepta acelui bob bufant.

- Starea de sanatate a profesorului Gheorghe Mencinicopschi s-a deteriorat in ultima perioada, avand nevoie de oxigen pentru a respira. Banuiala familiei este ca profesorul eminent, victima a abuzurilor din dosarul ICA, a contractat in inchisoare o boala care acum s-a agravat. Vezi și: Radu…

- Modul in care oamenii reacționeaza dupa vaccinare este un indiciu pentru felul cum ar reacționa organismul daca cei imunizați s-ar imbolnavi de COVID-19, spune președintele Asociației Medicilor de Familie din București-Ilfov. „Oamenilor le este frica atunci cand știu ca li se poate intampla ceva. Dar…

- Prințesa Diana și-a facut curaj și a infruntat-o public, chiar la o petrecere de familie, pe amanta prințului Charles, Camilla Parker Bowles. Cele doua erau rivale de ani bun, iar „prințesa inimilor” nu a mai rezistat, și a tras-o la raspundere pe cea care i-a sedus soțul.

- Exista mai multe momente incordate in istoria monarhiei britanice care vor fi despicate in acest sezon al seriei ”The Crown” (Netflix), care acopera perioada domniei Reginei Elisabeta intre 1977 și 1990. Printre ele, și unul dintre momentele culminante ale triunghiului amoros de la palat, format din…