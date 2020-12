Modul în care sistemul imunitar al copiilor păcălește infecția cu Sars-CoV-2 Un numar tot mai mare de dovezi sugereaza de ce copiii mici reprezinta doar un procent mic de infecții cu COVID-19: sistemul lor imunitar pare mai bine echipat pentru a elimina SARS-CoV-2 decat al adulților, explica revista Nature intr-un articol medical publicat joi. Unii copii care se infecteaza nu dau niciodata rezultate pozitive pentru virus […] The post Modul in care sistemul imunitar al copiilor pacalește infecția cu Sars-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

