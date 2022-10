Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca modul in care se construieste in Bucuresti este "scapat de sub control", deoarece autoritatile locale nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat legea, iar institutiile cu rol de control nu si-au facut treaba,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca modul in care se construieste in Bucuresti este „scapat de sub control”, deoarece autoritatile locale nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat legea, iar institutiile cu rol de control nu si-au facut treaba,…

- Camera Deputaților a votat, marți, 27 septembrie, majorarea salariilor din administrația locala, de care vor beneficia primarii, viceprimarii, președinții de Consilii Județene și vicepreședinții, precum și angajații din administrațiile locale.Potrivit modificarilor propuse, salariile primarilor…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca la nivelul consilierilor generali exista un consens in vederea simplificarii regulamentului de parcare, astfel incat sa existe un singur tarif pentru toate locurile administrate de Primaria Capitalei. Fii la curent…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca la nivelul consilierilor generali exista un consens in vederea simplificarii regulamentului de parcare, astfel incat sa existe un singur tarif pentru toate locurile administrate de Primaria Capitalei, anunța Agerpres.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a explicat, luni seara, ca preocuparea sa in acest moment nu este o noua candidatura la Primaria Capitalei, ci doreste sa se concentreze pe proiectele demarate deja. Dan a adaugat ca nu isi face niciun calcul pentru anul 2024, dar, in cazul in care va fi…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți ca a semnat autorizatia de construire a unui pod pietonal mobil langa cel de cale ferata din Parcul Regele Mihai I, pentru traversarea lacului Herastrau.Administrația Lacuri (ALPAB) va declanșa in scurt timp procedura de achizitie pentru proiectarea…

- Profesorul Nicușor Dan a ajuns sa ne țina lecții despre viteza administrației publice, pozand din nou intr-o victima a legislației. Primarul general spune ca bucureștenii sunt nemulțumiți, doar pentru ca nu ințeleg viteza și complexitatea administrației publice. Culmea, in campania pentru Primaria Capitalei,…