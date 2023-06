Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Copilului este una dintre cele mai așteptate sarbatori de catre cei mici. Este ocazia perfecta pentru a petrece timp alaturi de prieteni și de a primi cadourile mult dorite. Pentru ca este zi de sarbatoare, iata ce mesaje de Ziua Copilului poți sa trimiți pe 1 iunie. Felicitari și urari pentru…

- Scandalul dintre Andreea Balan și George Burcea capata amploare, iar actorul a ieșit la atac impotriva fostei sale soții. Acesta a avut declarații dure despre problemele care l-au impins sa ceara o ordonanța președințiala, pentru a putea vorbi cu cele doua fiice ale lui, noteaza click.ro. Deși cei doi…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfintii Mucenici Ermie, Eusebiu si Haralambie (Dezlegare la peste) Sfantul Mucenic Ermie era un ostas crestin, mare la stat si carunt de batranete, care a trait in Comane in zilele imparatului Antonin Piul (138-161). Pentru ca era un bun crestin, marturisindu-L cu mult curaj pe…

- Ziua de 1 Mai se apropie cu pași repezi. Multe dintre vedetele de la noi au pornit deja spre litoralul romanesc, unde timp de cateva zile vor avea loc nenumarate petreceri, in timp ce alte celebritați nu și-au facut planuri sau sunt la job chiar de Ziua Muncii. Exclusiv pentru Libertatea, mai multe…

- Novak Djokovic nu a putut fi la un nivel foarte ridicat, iar acest lucru s-a vazut in cele din urma pe tabela de scor. Liderul mondial a fost eliminat in optimile Mastersului de la Monte Carlo, iar de-a lungul partidei cu Lorenzo Musetti a avut mai multe momente de nervozitate.

- Calendar creștin Ortodox luna APRILIE 2023: Floriile, Sfintele Paști și Izvorul Tamaduirii, sarbatorite acesta luna Calendar creștin Ortodox luna APRILIE 2023: Floriile, Sfintele Paști și Izvorul Tamaduirii, sarbatorite acesta luna Conform calendarelor religioase, fiecare luna a anului are sarbatori…

- Fotbalistul primei reprezentative, Denis Alibec, a declarat, marti seara, dupa victoria cu 2-1 din meciul cu Belarus, din preliminariile EURO 2024, ca in Romania se vorbeste mereu despre echipa nationala si nimeni nu are incredere in jucatorii acesteia, scrie Agerpres."In Romania se vorbeste mereu…