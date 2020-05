Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 18 mai 2020, Ambulatoriul integrat de Specialitate al Spitalului Municipal Aiud va funcționa conform programului normal, intre orele 08.00 – 15.00. Programarile la Cabinetele de Specialitate vor fi facute telefonic de catre pacienți sau medicii de familie prin centrala telefonica…

- Primaria municipiului Aiud, județul Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, cu norma intreaga. Posturile sunt urmatoarele: – 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte,…

- Doi barbați au fost gasiți decedați, intr-o padure, in zona localitații Boian, din județul Sibiu. Pe corpurile celor doi barbați nu s-au gasit urme de violența așa ca anchetatorii au alte teorii care privesc modul in care cei doi barbați au decedat. Potrivit presei locale se contureaza doua piste pe…

- In contextul extinderii epidemiei de coronavirus, in curtea principala a Spitalului Municipal Aiud se organizeaza al doilea punct de triaj al patologiilor respiratorii acute cu scopul de a proteja sanatatea pacienților și a personalului medical prin limitarea raspandirii virusului. ”Acest lucru a fost…

- Medicul chirurg, dr. Terezia Mureșan – Director medical la Spitalul din Cugir ne-a declarat ca unitatea locala de sanatate a luat unele masuri organizatorice menite sa conduca la buna funcționare a instituției, in scopul evitarii imbolnavirii cu coronavirus. „Avand in vedere condiția epidemiologica…

- Primaria municipiului Aiud, județul Alba organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, cu norma intreaga, dupa cum urmeaza: 2 funcții contractuale de executie de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe…

- In data de 20 februarie 2020, incepand cu ora 14:00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local Aiud. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020, a excedentului bugetului local, bugetului autofinanțat integral…