- Fostul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a subliniat, intr-un articol pentru Daily Mail, ca exista un plan care ar putea pune sfirșitul razboiului in condiții favorabile pentru Ucraina și Occident, adaugind ca Donald Trump ințelege ca o infringere a Ucrainei ar putea avea consecințe catastrofale…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a opinat, intr-o intervenție pentru emisiunea News Pass de la B1 TV , ca Romania se va adapta in cazul in care Donald Trump va reveni la Casa Alba: “Romania se va adapta cu Trump. Sa nu il uitam pe domnul Dragnea care a fost primul care s-a repezit la Ierusalim sa deschida…

- Donald Trump, candidatul republican la presedintia SUA, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au programata pentru vineri o convorbire telefonica, potrivit unor surse citate de CNN.Discuția ar urma sa fie prima dintre cei doi de la plecarea lui Trump de la Casa Alba și ar veni pe fondul preocuparilor…

- Discursul rostit de presedintele Joe Biden marti seara in fata liderilor NATO reuniti la Washington a fost puternic si clar, in contrast evident cu prestatia sa de la dezbaterea de la sfarsitul lunii trecute cu Donald Trump, care a generat incertitudini in legatura cu viitorul sau politic, scrie BBC.…

- Razboiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodata daca Statele Unite ar fi avut un "lider", i-a spus joi Donald Trump presedintelui Joe Biden in cursul dezbaterii lor de la Atlanta, criticand totodata cheltuielile pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

- Presedintele american Joe Biden isi reitereaza ”hotararea” de a nu trimite militari americani in Ucraina si lauda leadershipul american in lume, in plina campanie electorala, raspunzand astfel implicit unor acuzatii de slabiciune ale rivalului sau republican Donald Trump, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit joi Congresului american pentru aprobarea asistenței militare in valoare de 61 de miliarde de dolari și le-a transmis aleșilor de la Washington care au votat impotriva ca „tot ajutorul SUA va merge pe campul de lupta”, relateaza news.ro.Intr-un interviu…