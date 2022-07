Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile aduse Codului Fiscal, care instituie printre altele si o crestere spectaculoasa a impozitului pe imobile, se afla in prima lectura in sedinta de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spunand ca „proiectul prevede o serie de ajustari”.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntatca liderii Coalitiei se vor intalni miercuri pentru a lua o decizie privind pachetul de masuri economice care se vor aplica de la 1 iulie, avand in vedere si o posibila modificare a Codului Fiscal. potrivit sefului PSD, masurile social-democratilor privesc, printre…

- In Republica Moldova, averile acumulate prin acte de coruptie vor putea fi confiscate. Un proiect de lege in acest sens, privind „confiscarea extinsa", a fost votat, ieri, in prima lectura, de Parlamentul de la Chisinau. „Daca in prezent confiscarea extinsa poate fi aplicata doar daca persoana este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca o taxa de solidaritate pentru firme nu ar fi de dorit si nu ar aduce rezultate. „Aceasta chestiune cu taxa de solidaritate s-a mai discutat. Eu m-am exprimat public si in aceasta chestiune mi-am pastrat abordarea. Personal, nu consider ca ar fi optima…

- Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca el considera ca masurile luate de catre Guvern pana in prezent pentru prevenirea unei crize alimentare sunt bune si ce crede ca ar putea fi imbunatatit. “Masurile luate pana acum sunt primele masuri, ele sunt in regula, dar sunt inca…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, facilitatea temporara a scutirii de la plata impozitului si a taxelor pentru majorarea voluntara a salariului minim cu 200 de lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ”Ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscale, precum…

- Modificarile la Codul contravențional care prevad ”interzicerea atributelor și simbolurilor general cunoscute ce sint utilizate in contextul unor acțiuni de agresiune militara”, a fost adopate in lectura finala, cu votul a 53 de deputați. Inițiativa propusa de deputatul PAS Lilian Carp prevede amenzi…