Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordonanței de Urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Decizia a fost luata din doua considerente, respectiv deficitul de personal inregistrat la nivelul MAI, precum și nevoia…

- Reglementarile care facilitau politistilor incetarea raporturilor de serviciu, inclusiv in jurul varstei de 40 de ani, prevazute in actuala legislatie, vor fi modificate in urma consultarilor cu sindicatele reprezentative din Politie, potrivit proiectului OUG pentru modificarea si completarea Legii…

- Modificarile vizeaza descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale, reglementarea situatiilor care facilitau pensionarea in jurul varstei de 40 de ani, dar si introducerea posibilitatii decontarii asistentei juridice si asistarii, de un avocat, pe timpul cercetarii disciplinare.…

- Structura speciala de investigare a magistraților funcționeaza in cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in subordinea procuroarei Florentina Mirica, cercetata disciplinar de mai bine de doi ani – dupa ce a facut publice informații clasificate din dosare și in cazul careia Secția pentru procurori…

- Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca a acționat și acționeaza in baza unui plan de masuri privind evaziunea fiscala aprobat printr-o hotarare a CSAT din 2010, și nu in baza celui adoptat, in 2012, de conducerile instituțiilor de forța, in plin an electoral. Antena 3 a prezentat, joi, un plan…

- Romanii carora urmeaza sa le expire pasaportul vor fi avertizați prin SMS, printr-un sistem de notificare care a devenit functional miercuri. Masura este aplicata de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Directia Generala de Pasapoarte, si de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular,…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Raportul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) in cazul agentului Eugen Stan, acuzat de pedofilie, demonstreaza protecția de care a beneficiat acesta din partea unor colegi și superiori. Mai grav, documentul releva cum fostul șef al Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, a dispus masuri in cazul…