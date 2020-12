Stiri pe aceeasi tema

- Voluntarii din cadrul Asociației Timișoara - Capitala Europeana a Culturii lanseaza campania „Spune povestea ta de dupa masca”, o serie de interviuri realizate cu oamenii de cultura care au reușit sa se adapteze acestui an dificil, și chiar sa devina un exemplu pentru cei din jur.

- Lucrarea care a starnit controversa face parte dintr-un proiect al Asociației Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, are 170 de metri patrați și reprezinta, stilizat, zona centrala a Timișoarei intr-un moment istoric. Printre cladirile reprezentate se regasește și catedrala, ușor de recunoscut dupa…

- Timișorenii care merg pe jos și așteapta la semafor vor putea citi versuri pe asfalt. Trecerile de pietoni ale orașului vor fi decorate cu poezie, prin versurile scrise de poeți romani contemporani, potrivit Mediafax.Incepand de sambata, voluntarii Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana…

- Gabriela Ciuca, membru al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a postat pe Facebook o scrisoare deschisa in care precizeaza cum a decis sa lupte cu camarila politica din jurul Asociației. Aceasta a cerut ca noul statut care ii acorda drepturi nelimitate lui Nicolae Robu sa fie declarat…

- Artiști din toata țara, chemați sa puna in valoare poveștile Banatului 10 artiști vor fi selectați sa puna in valoare istoria și amintirile familiilor din Banat, in cadrul proiectului Camine in Mișcare din acest an. Razboi. Deportare in Baragan. Stramutare. Colectivizare. Micul trafic. Revoluție.…

- Candidatul PNL la Primaria Timisoarei, Nicolae Robu, spune ca a votat pentru continuitatea dezvoltarii orașului. Nicolae Robu a adaugat ca Timimoșoara trebuie sa fie pregatita “impecabil” pentru a fi Capitala Europeana a Culturii.„Am votat pentru continuitate in dezvoltarea si evolutia Timisoarei, ca…

