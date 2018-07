Modificarile la Codul Penal vor fi dezbatute azi in plenul Camerei Deputatilor

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Coruptia ucide anunta organizarea unui protest marti seara, la ora 19:00, in Piata Victoriei, dupa ce Senatul a adoptat in procedura de urgenta si in sedinta extraordinara modificarile la Codul Penal. "Au votat Codul Penal la Senat. Au votat ca Dragnea si ceilalti penali sa fie…

- Comisia parlamentara speciala pentru legislatia din domeniul justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a votat luni, 2 iulie, un raport favorabil pentru modificarea Codului Penal.Au fost 15 voturi "pentru" si 7 voturi "impotriva". Vezi si: Semnal de ALARMA al oamenilor de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce a decis, luni, sa trimita catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o scrisoare in care sa ceara suspendarea dezbaterilor la modificarile Codului Penal pana la…

- Comisia pentru Legile Justitiei va vota, luni, de la ora 10:30, propunerile la Codul Penal, printre amendamente fiind si cele care vizeaza infractiunea de abuz in serviciu. Senatul urmeaza sa voteze, in plenul de marti, proiectul de lege, potrivit ordinii de zi a forului superior al Parlamentului.…

- Dupa ce Guvernul a a aprobat, saptamana trecuta, o ordonanta de urgenta care prevede ca presedintii Curtii Constitutionale, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii de Conturi, CSM si Academiei Romane vor primi resedinte oficiale, care vor fi puse la dispozitie gratuit de RA-APPS, acum Executivul…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, va primi Premiul Cetateanul European pentru 2018 din partea Parlamentului European. Anuntul a fost facut, joi dimineata, de Cristian Preda. Europarlamentarul, alaturi de colega sa Monica Macovei au fost cei care au facut propunerea, a scris Cristian…

- Comisia speciala parlamentara pe legile justiției condusa de Florin Iordache discuta marți in ședința proiectul PSD de modificare a Codului Penal și amendamentele depuse la aceasta inițiativa. Deputatul PSD Florin Iordache, președintele comisiei, a anunțat ca modificarile nu se voteaza deocamdata, doar…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…