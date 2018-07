Modificarile la Codul Penal, pe repede inainte: Luni, abuzul in serviziu, votat in Comisia Iordache. Marti, vot in Senat

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul intra in sesiune extraordinara, incepand de luni si pana in 19 iulie, pentru adoptarea contestatelor modificari la Codul penal. De asemenea, ar urma sa fie adoptat si Codul administrativ, care prevede, printre altele, pensii speciale pentru alesii locali, transmite News.ro . Potrivit prevederilor…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, condusa de Florin Iordache, a inceput joi dezbaterile si votul asupra modificarilor aduse Codului penal.

- Propunerea de modificare a Codului de procedura penala a fost adoptata miercuri de Senat, insa votul final apartine Camerei Deputatilor. Toate modificarile la Codul de procedura penala propuse de raportul Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, au trecut de Senat. Cele…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, propunerea de modificare a Codului de procedura penala, scrie Agerpres.Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a intrunit, in plenul Senatului, 74 de voturi "pentru" si 28 "impotriva". Senatorii…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, propunerea de modificare a Codului de procedura penala. Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a intrunit, in plenul Senatului, 74 de voturi "pentru" si 28 "impotriva". Senatorii…

- Președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, domnul deputat Florin Iordache, a precizat ca „reaua credința” și „neglijența in serviciu” urmeaza sa fie discutate in momentul in…

- Potrivit unor surse din cadrul Comisiei, la proiectul de modificare a Codurilor penale au fost depuse zeci de amendamente. Marti, de la ora 15.00, Comisia parlamentara speciala se reuneste si ar urma sa inceapa dezbaterile pe fond asupra amendamentelor. Ministrul Justitiei Tudorel Toader…

- Comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, a facut publice proiectele de modificare a Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si a Codului de Procedura Civila.Comisia va incepe dezbaterea pe cele trei proiecte joi, 19 aprilie, la ora 11.00.…